11.10.2023 17:16
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99 ударів батогами за поцілунок: Криштіану Роналду не варто їхати до Ірану
Зірковому форварду «Аль-Насра» Кріштіану Роналду загрожує 99 ударів батогами під час наступного відвідування Ірану.
Про це повідомляє хорватське видання Index HR, посилаючись на іранські ЗМІ, пише SPORT.UA.
У вересні Роналду разом з «Аль-Насром» приїхав на матч Ліги чемпіонів Азії проти місцевого «Персеполіса» і переміг 2:0.
Під час візиту до Ірану Роналду зустрівся зі своєю персональною фанаткою, художницею з обмеженими можливостями, на ім’я Фатіма.
Під час зустрічі Роналду обійняв і поцілував жінку, що суворо заборонено іранськими законами.