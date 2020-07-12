Абсурд. Вратарь Михай Попа был удален с поля за то, что дважды парировал пенальти

Редчайший, если вообще не уникальный случай во время футбольного матча.

В Румынии начался турнир с участием шести футбольных команд второго дивизиона за повышение в классе. В одном из матчей 2-го тура встречались "Петролул" из Плоешти и бухарестский "Рапид".

На 65-й минуте этого матча в ворота "Рапида" был назначен пенальти. 11-мкетровый взялся исполнять нападающий "Петролула" Серджиу Арнауту. Вратарь "Рапида" Михай Попа выиграл дуэль и парировал мяч. Но, как оказалось, это была лишь завязка разыгравшейся затем драмы. Арбитр определил, что Попа до удара покинул линию ворот, показал голкиперу желтую карточку и распорядился перебить пенальти. Правила не возобраняют менять пенальтиста, и к мячу подошел капитан "Петролула" Лаурентиу Маринеску. Попа вновь проявил великолепную реакцию, и парировал 11-метровый и от Маринеску. Но арбитр вновь увидел, что голкипер до удара покинул линию ворот, показал Попе вторую желтую карточку и распорядился вновь перебить пенальти.

Так Михай Попа, дважды взявший 11-метровый, заработал удаление и покинул поле. Причем это было уже второе удаление у "Рапида". Бухарестская команда осталась вдевятером.

А дальше была развязка. "Рапид" вынужден был делать замену. Вместо полевого игрока вышел резервный вратарь Александру Татару. Взялся же бить пенальти уже третий футболист "Петролула" Меза Колли. И... пробил гораздо выше ворот.

В результате "Рапид" выстоял. Счет в этом матче так и не был открыт - ничья 0:0.

Ниже - восемь минут видео, за которые трижды перебивался 11-метровый, и вратарь был удален с поля. Очень рекомендуется к просмотру.





Агентство Телевидения Новости