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Абсурдный гол определил чемпиона Африки по футболу

Абсурдный гол определил чемпиона Африки по футболу

В Египте завершился Кубок африканских наций. В финальном матче встретились сборные Алжира и Сенегала.

На 2-й минуте матча алжирский футболист Багдад Бунеджа издали пробил по воротам сенегальцев. Мяч угодил в ногу постелившегося в подкате соперника, взмыл в небо и по удивительной траектории опустился в воротах сборной Сенегала.

Столь абсурдный гол оказался единственным в финале. Алжир победил 1:0 и второй раз в своей истории стал чемпионом Африки.


Агентство Телевидения Новости

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