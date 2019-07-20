Абсурдный гол определил чемпиона Африки по футболу

В Египте завершился Кубок африканских наций. В финальном матче встретились сборные Алжира и Сенегала.

На 2-й минуте матча алжирский футболист Багдад Бунеджа издали пробил по воротам сенегальцев. Мяч угодил в ногу постелившегося в подкате соперника, взмыл в небо и по удивительной траектории опустился в воротах сборной Сенегала.

Столь абсурдный гол оказался единственным в финале. Алжир победил 1:0 и второй раз в своей истории стал чемпионом Африки.





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