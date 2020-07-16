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Сегодня 18:35
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Ай, да шедевр! Гол пяткой после подачи углового

Ай, да шедевр! Гол пяткой после подачи углового

Изумительное взятие ворот.

В американской лиге соккера (MLS), взявшей на этой неделе рестарт после коронавирусной паузы, ныне пора групповых турниров. Сегодня в одном из матчей встретились "Ванкувер Вайткапс" и "Сан-Хосе Эртквейкс".

Победу со счетом 4:3 одержали футболисты "Сан-Хосе". При этом первый гол аргентинского игрока "Сан-Хосе" Андреса Риоса вышел просто чудесным.

После подачи углового Риос переправил пяткой мяч в ворота "Ванкувера".


Агентство Телевидения Новости

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