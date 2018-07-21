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Алексадр Усик сразится за все боксерские награды мира

В субботу, 21 июля, в 21:20 в программе «Большой бокс» на телеканале «Интер» смотрите прямую трансляцию решающего поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В финале встретятся чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик и обладатель поясов IBF и WBA Мурат Гассиев.  На кону поединка – чемпионские титулы WBA, WBC, WBO, IBF, пояс журнала The Ring и кубок Мохаммеда Али. И впервые кто-то из спортсменов получит поражение в профессиональной карьере.

Алексадр Усик сразится за все боксерские награды мира

Бой за звание абсолютного чемпиона мира пройдет в Москве на арене СК «Олимпийский».
Россиянин уже признал, что Александр Усик – самый опасный для него соперник. «Усик олимпийский чемпион, в профессионалах не проиграл ни одного боя, чемпион мира по двум версиям. На данном этапе моей карьеры это самый опасный и серьезный соперник», – сказал Гассиев.

Перед самым началом боя, в 20:30, «Интер» покажет премьеру документального проекта  собственного производства телеканала – «Фаворит». Он посвящен участию Александра Усика в турнире Всемирной боксерской суперсерии. Эта история охватывает год жизни украинского боксера: с момента начала его участия в WBSS и вплоть до финального поединка с Муратом Гассиевым. Зрители узнают, каким было это время для Александра: о тренировках Усика, полученных травмах, а также боях, которые он провел в статусе явного фаворита.
Не пропустите бой, вболівайте за Олександра Усика на «Интере» 21 июля в 21:20.

Источник: inter.ua

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Темы: бокс, тв

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