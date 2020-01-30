Александр Горяинов в тренерском штабе юношеской сборной Украины (U17)

У в прошлом знакового вратаря харьковского "Металлиста", бывшего главного тренера "Металлиста 1925", а ныне тренера харьковской футбольной академии португальской "Бенфики" Александра Горяинова новый вызов.

Главный тренер юношеской сборной Украины (U17) Александр Петраков пригласил Горяинова в тренерский штаб сборной.

Горяинов отправляется в Испанию, где пройдет тренировочный сбор украинской юношеской футболитной сборной, возраст игроков в которой не превышает 17 лет.

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