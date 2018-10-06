Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:27
Просмотров: 121

Американский боец сбил с россиянина шапку-ушанку и получил в челюсть на церемонии взвешивания

Американский боец сбил с россиянина шапку-ушанку и получил в челюсть на церемонии взвешивания

В Лас-Вегасе, где главным событием турнира UFC 229 в Лас-Вегасе (США) станет бой россиянина Хабиба Нурмагомедова против ирландца Конора Макгрегора, обещает стать нескучным и поединок в андеркарте двух супертяжей - россиянина Александра Волкова против Деррика Льюиса из США.

Волков вышел на взвешивание в шапке-ушанке и завесил на 113,9 кг. Вес Льюиса составил 120,4 кг.

Затем состоялась дуэль взглядов, в ходе которой Льюис не придумал ничего лучше, кроме как сбить с Волкова шапку. Волкв тут же ответил ударом в челюсть Льюису, правда, попридержал кулак, и вместо нокаута вышло лишь легкое касание лица американца. Затем еще россиянин попытался добавить ногой.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 