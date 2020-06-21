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Американский боец супертяжелого веса побил соперника из России

Американский боец супертяжелого веса побил соперника из России

В центральном бою турнира UFC on ESPN 11 в американском Лас-Вегасе дрались бойцы смешанных единоборств из США и России - нокаутер Кертис Блейдс против Александра Волкова.

Волков сумел продержаться все пять раундов, отведенных регламентом, и даже в концовке боя выглядел посвжее соперника. Но всё же Блейдс ощутимо превосходил соперинка

В итоге судьи единогласным решением признали Блейдса победителем по очкам - 49:46, 48:47 и 48:46.


Агентство Телевидения Новости

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