Арбитр удалил в одном матче и сына и отца

Весьма редкий, если не уникальный случай, произошел в матче четвертого по силе футбольного дивизиона в Англии.

Встречались команды "Форест Грин Роверс" и "Уикомб".

На 39-й минуте матча арбитр удалил за грубую игру футболиста "Фореста" Чарли Купера, посчитав, что тот сыграл умышленно грубо против соперника. Главный тренер "Фореста" Марк Купер, являющийся отцом Чарли, стал возмущаться, и арбитр попросил Купера-старшего отправиться вслед за сыном в подтрибунное помещение.

"Форест", оставшись в меньшинстве и без главного тренера, проиграл этот матча со счетом 1:2.

Ниже, в обзоре матча, видео с удалениями начинается с 4:05.





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