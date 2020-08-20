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Армянская команда с харьковским футболистом в составе проиграла в квалификации Лиги Чемпионов

Армянская команда с харьковским футболистом в составе проиграла в квалификации Лиги Чемпионов

Харьков был представлен в Лиге Чемпионов нового сезона 2020/21 гг. футболистом команды "Арарат-Армения" Сергеем Вакуленко.

В первом квалификационном раунде Лиги Чемпионов "Арарат-Армения" встречался с кипрской "Омонией" и проиграл 0:1. Основнвное время завершилось вничью - 0:0. А в овертайме Тьяго Сантос принес "Омонии" победу - 1:0. Причем гол был забит из центральной зоны защиты "Арарата-Армении", где как раз играет Вакуленко.

Воспитанник харьковского футбола из-за неудачсно выбранной позиции лишь наблюдал, как соперник забивает гол.


Агентство Телевидения Новости

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