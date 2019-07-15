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Артистическое плавание. Первое в истории украинское "золото" на чемпионате мира

Артистическое плавание. Первое в истории украинское золото на чемпионате мира

Историческое событие для украинского артистического (в прошлом синхронного) плавания произошло сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванжу, где проходит чемпиона мира по водным видам спорта.

Сборная Украины по артистическому плаванию, состоящая из харьковчанок, завоевала золотые медали в дисциплине хайлайт. До сих пор в артистическом (синхронном) плавании у Украины не было золотых медалей на чемпионатах мира.

Чемпионками мира сегодня стали: Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Владислава и Марина Алексеевы, Валерия Апрелева, Яна Нарежная, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко, Александра Коваленко и Вероника Гришко. Украинская команда, состоящая из этих харьковских спортсменок, получила в хайлайтах от судей оценку 94.50 балла.

Агентство Телевидения Новости

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