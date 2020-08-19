"Барелона" сопроводила комиксом назначение нового главного тренера

У испанского футбольного клуба "Барселона", потерпевшего фиаско в четвертьфинале Лиги Чемпионов (поражение 2:8 от "Баварии") новый главный тренер.

После того разгрома был увален Кики Сетьен. И, вот, "Барселону" возглавил 57-летний нидерландский специалист Рональд Куман.

Комикс в его честь, размещенный в Twitter "Барселоны", сообщает: "Добро пожаловать домой!".

Куман с 1986 по 1995 гг. играл за "Барселону", четырежды выигрывал чемпионат Испании, а также становился в составе "Барселоны" обладаетелм Кубка Чемпионов и Суперкубка УЕФА.

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