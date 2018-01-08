"Барселона" официально представила свое самое дорогое приобретение в истории клуба

25-летний бразильский футболист Филиппе Коутиньо поставил свою подпись под контрактом с "Барселоной" и официально представлен новичком этого клуба на стадионе "Камп Ноу". Трансфер Коутиньо стал вторым по стоимости в истории мирового футбола. При этом Коутинью отныне самый дорогой игрок которого когда-либо покупала "Барселона".

"Барселона" выложила английскому "Ливерпулю" за Коутиньо 120 миллионов евро. При этом "Ливерпуль" может претендовать еще на 40 миллионов за этот трансфер.

Дороже из футболистов продавался лишь бразилец Неймар, которого французский "Пари-сен-Жермен" купил у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Контракт Коутиньо с "Барселоной" подписан сроком на 5,5 лет.

При этом в ближайшие три недели Коутиньо не помощник "Барселоне" из-за травмы. Тем не менее, во время презентации он сумел пожонгировать мячом.





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