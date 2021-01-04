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Баскетболист набрал 62 очка(!) в одном матче НБА

Баскетболист набрал 62 очка(!) в одном матче НБА

Установлено сразу несколько рекордов результативности.

В матче регулярного чемпионата НБА между «Голден Стейт Уорриорз» и «Портленд Трейл Блейзерс», который завершился со счетом 137:122, один баскетболист «Голден Стейт» - разыгрывающий Стефен Карри набрал 62 из 137-ми очков своей команды.

Для Карри это личный рекорд результативности. Его прежнее достижение составляло 54 очка за матч.

Кроме того, в свои 32 года и 295 дней он стал самым возрастным баскетболистом НБА, набравшим не менее 62 очков за матч.

А еще никто из баскетболистов «Голден Стейт Уорриорз» не набирал столько очков за один поединок с 1974 года.


Агентство Телевидения Новости

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