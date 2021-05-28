Баскетболисту высыпали на голову попкорн. Он был готов драться

Подлый поступок болельщика.

В НБА матчи стали проходить со зрителями. И, вот, случился скандал.

Встречались "Вашингтон Уизардс" и "Филадельфия Севенти Сикстерс".

Баскетболист "Вашингтона" Расселл Уэстбрук, получив травму, шел в подтрибкнное помещение и, вдруг, болельщик насыпал Уэстбруку попкорн на голову. Баскетболист тут же сильно разозлился, и дело очень даже могло дойти до драки. Но окружение Уэстбрука удержало спортсмена от того, чтобы по-мужски наказать подлого болельщика.





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