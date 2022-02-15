Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:58
Просмотров: 176

Бедняга. Вратарь получил мячом по голове и уронил ворота

Бедняга. Вратарь получил мячом по голове и уронил ворота

Нокаут в чистом виде.

В матче по футзалу, проходившем под эгидой Южноамериканская конфедерации CONMEBOL, голкиперу «посчастливилось» отбить мяч головой.

Что произошло дальше, вратарь вряд ли помнит. Свою команду он-то от гола спас, но сам в состоянии «грогги» улетел в ворота и даже завалил их.

¿La parada más dolorosa de la historia?pic.twitter.com/lNaxGOLXNv— Manu Heredia (@ManuHeredia21) February 14, 2022

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 