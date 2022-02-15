Бедняга. Вратарь получил мячом по голове и уронил ворота

Нокаут в чистом виде.

В матче по футзалу, проходившем под эгидой Южноамериканская конфедерации CONMEBOL, голкиперу «посчастливилось» отбить мяч головой.

Что произошло дальше, вратарь вряд ли помнит. Свою команду он-то от гола спас, но сам в состоянии «грогги» улетел в ворота и даже завалил их.

¿La parada más dolorosa de la historia?pic.twitter.com/lNaxGOLXNv— Manu Heredia (@ManuHeredia21) February 14, 2022

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