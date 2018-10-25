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Бегунья приползла к финишу марафона со сломанной ногой

Бегунья приползла к финишу марафона со сломанной ногой

Впечатляющую волю и ответственность продемонстрировала участница командного марафона "Принцесса Экиден" в японской Фукуоке.

За 200 метров до финиша своего этапа девушка по имени Рей Иида сломала ногу, но не сошла с дистанции и доползла до заветной черты на четвереньках

 

Несмотря на серьезную травму, спортсменка упорно продвигалась к финишу, оставляя за собой на асфальте кровавый след от изодранных коленей.

Партнерша по команде "Иватани", которая должна была принять у нее эстафету, не смогла сдержать слез.

Муки Ииды оказались напрасными: пока она ползла к финишу, тренер по телефону дал указание снять ее с соревнований, что автоматически привело к дисквалификации всей команды.

После забега Рей отправили в больницу, где у нее был диагностирован перелом. По словам врачей, она будет восстанавливаться три-четыре месяца.


Агентство Телевидения Новости

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