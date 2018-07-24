Беллью: "Я нокаутирую Усика ударом в бороду"

Британский боксер-супертяж Тони Белью, принявший вызов украинца Александра Усика, оказался шутником и уже рассказал, как добьется победы.

35-летний Белью так описал сценарий предстоящего боя, и что произойдет после поединка с 31-летним Усиком:

Представьте себе эту картину. Усик только что вошёл в историю. Стал первым победителем Суперсерии, первым обладателем кубка Мухаммеда Али. Усик - обладатель всех четырёх чемпионских поясов и даже титула по версии The Ring. И кого он первым делом вызывает на бой? Какого-то ливерпульского жирдяя. Конечно же я малость офигел. Как я собираюсь его побеждать? Вырублю, конечно же. Удар в бороду всё решает. Тут у меня особых вариантов нет. Мне плевать, кто что говорит. Я вам - не Гассиев. У меня плюха посерьёзнее. Я вырублю Усика. Точно вырублю. Правда, это будет моим последним поединком в карьере.

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