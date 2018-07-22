22.07.2018 19:25
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Белью ответил на вызов Усика
Украинский боксер превого тяжелого веса Александр Усик, разгромив в Москве россиянина Мурата Гассиева, и бросившего прямо в ринге вызов провести бой британцу Тони Белью, выступающему в супертяжелой весовой категории, получил быстрый ответ.
Усик, находясь в ринге, поинтересовался после боя с Гассиевым, готов ли Белью.
На что Белью ответил буквально через пару часов через соцсети:
Я готов с самого рождения. Давай сделаем это.
Усик, ради боя с Белью, готов подняться в супертяжелый вес, либо ждет Белью в тяжелом. Также Усик готов провести такой поединок на родине британца.
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