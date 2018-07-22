Спорт
Перейти к списку новостей
22.07.2018 19:25
Просмотров: 219

Белью ответил на вызов Усика

Белью ответил на вызов Усика

Украинский боксер превого тяжелого веса Александр Усик, разгромив в Москве россиянина Мурата Гассиева, и бросившего прямо в ринге вызов провести бой британцу Тони Белью, выступающему в супертяжелой весовой категории, получил быстрый ответ.

Усик, находясь в ринге, поинтересовался после боя с Гассиевым, готов ли Белью.

На что Белью ответил буквально через пару часов через соцсети:

Я готов с самого рождения. Давай сделаем это.

Усик, ради боя с Белью, готов подняться в супертяжелый вес, либо ждет Белью в тяжелом. Также Усик готов провести такой поединок на родине британца.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

После боя Усик держал кулаки в ведре со льдом и говорил "Украина, спасибо!"
22.07.2018 13:18    307
Усик "загассил" Гассиева. Подсчитано количество ударов, нанесенное боксерами друг другу
22.07.2018 13:06    251
Лица Усика и Гассиева после боя
22.07.2018 12:48    625
Алексадр Усик сразится за все боксерские награды мира
21.07.2018 08:37    157
Усик - Гассиев. Взвешивание и дуэль взглядов. У боксеров одинаковый вес
20.07.2018 19:20    229
Усик - Гассиев. Финальная пресс-конференция в Москве и дуэль взглядов
19.07.2018 17:54    216
Усик формально подошел к открытой тренировке в Москве перед боем с Гассиевым
18.07.2018 16:44    171
Появились подробности отказа Усика от проведения открытой тренировки в Москве
18.07.2018 12:24    338
39-летний Пакьяо вернулся в ринг после года без бокса и победил нокаутом
15.07.2018 13:05    161
Промоутер Усика: бой с Гассиевым может не состояться по вине российской стороны
14.07.2018 13:48    216
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 