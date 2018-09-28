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Без харьковских команд, но с матчем в Харькове. Состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Украины по футболу

Без харьковских команд, но с матчем в Харькове. Состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Украины по футболу

На стадии 1/8 финала Кубка Украины по футболу не будет харьковских команд. Зато, донецкий "Шахтер" проведет свой матч на домашнем поле, то есть в Харькове.

В соперники "Шахтеру" достались земляки из донецкого "Олимпика".

Базовый день проведения стадии 1/8 финала - 31 октября.

Полный состав пар выглядит таким образом:

"Шахтёр" - "Олимпик"

"Минай" - "Динамо"

"Черноморец" - "Ворскла"

"Десна" - "Заря"

"Ингулец" - "Мариуполь"

"Калуш" - "Днепр-1"

"Горняк"- "Львов"

"Черкащина-Академия" - "Карпаты"


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