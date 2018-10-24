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24.10.2018 17:16
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Без шансов. Крупное поражение "Шахтера" от "Манчестер Сити" в Харькове

Второй сезон донецкий "Шахтер" проводит домашние матчи Лиги Чемпионов в Харькове. До сих пор здесь ни разу не проигрывал. Но прошлой ночью эта приятная традиция прервана. Победителем "горняков" стал чемпион Англии "Манчестер Сити"

На глазах полностью заполненного 40-тысячного харьковского стадиона "Металлист" амбициозные футболисты чемипиона Украины донецкого "Шахтера" и чемпиона Англии "Манчестер Сити" прослушали гимн Лиги Чемпионов. А дальше было 90 минут игры, за которые игроки команды из Манчестера доказали свое мастерство и убедительно победили - 3:0. При этом игроки "Шахтера" вынуждены были констатировать, что результат закономерен.

Сергей Кривцов, футболист "Шахтера":

"Манчестер же Сити" - хорошая команда. Здорово накрывали нас. Не давали практически свободных зон, пространства нам. Класс игроков конечно их команды сказался.

Николай Матвиенко, футболист "Шахтера":

Ожидали, что будет прессинг, но немного ни, как бы сказать, план на игру, который мы подготавливали, немного играли не по нему, и было много ошибок.

Болельщики покидали стадион после такого поражения "Шахтера", конечно, расстроенными. Но, в большинстве своем, реально смотря на положение дел - победила та команда, которая имеет высшее мастерство. При этом поддержка "Шахтера" не прекращалась и после финального свистка.

 Я вам скажу так - "Шахтар" получив 3:0 без варіантів. Без варіантів. Як це. А як це - а ми от, приїхали зі Львова повболівати за "Шахтар" (Донецьк), за "Шахтар" (Донецьк), і він був мощнєйший сьогодні. "Шахтар"! "Шахтар"! "Шахтар"!, Чемпіон!

 "Шахтер" сопротивлялся уверенно, но "Манчестер Сити" сегодня сильнее. Больше сказать нечего. Ну. "Шахтер" - лучшие.

Обидная игра, потому что не было наших основных игроков - Марлоса, Тайсона. Обидный счет. Но будем надеяться, что дальше будут успешные игры в группе с нашими прямыми соперниками - "Хоффенхайм", "Лион", которых нам надо обыгрывать.

"Шахтер", имея 2 очка после трех туров идет на последнием, 4-м месте в своей группе. Но есть еще матчи второго круга, в которых возможно исправить турнирное положение.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: футбол

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