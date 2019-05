Бизнес-форум по маркетингу в сфере фитнеса и спорта состоялся в Харькове во второй раз

18 мая в ROOM404 уже во второй раз состоялся Sport Marketing Forum — нишевое мероприятие, направленное на развитие маркетинговой составляющей бизнеса в сфере фитнеса и спорта.

Семь экспертов поделились важными инсайтами индустрии и ответили на самые актуальные вопросы гостей форума, а именно: тренеров, развивающих свои личные бренды; собственников и управляющих фитнес-центров, создающих корпоративные бренды; маркетологов, менеджеров и smm-специалистов фитнес и спорт-клубов.

Основная канва Sport Marketing Forum в этом году была — brand addition. У спикеров форума мы узнали: зачем фитнес-тренеру нужен личный бренд, а спортивному клубу — корпоративный и какие существуют инструменты для его формирования.

Максим Захожий, co-founder & head of marketing #UAATEAM

Персональный бренд нужен, в первую очередь, для формирования образа у целевой аудитории. Никто не пойдет тренироваться к просто хорошему человеку. Вам нужно показывать кто вы, какие ваши достижения и каждый раз подтверждать что вы лучший выбор для тренировок. С брендом фитнес-клуба то же самое — одни клиенты идут на имя, другие едут к определенному тренеру. Клуб должен объединить в себе все преимущества и привлекать аудиторию с помощью соцсетей.



Юлия Коваль, фитнес-директор украинской сети фитнес-клубов "Малибу"

Люди все больше доверяют личному бренду, нежели бренду компании. Более того, бывает недоверие к компании в целом, а к бренду тренера — наоборот! Поэтому прокачивание своего личного тренерского бренда — это современный must have, если вы реально хотите обзавестись клиентами. Прокачивание своих профессиональных знаний — это современный must have, если вы не хотите терять своих клиентов и давать им эффективный результат. Разумеется, сейчас глобальная эпоха интернета, поэтому чем вас там больше, тем лучше. Но там тысячи и миллионы тренеров! Поэтому вы должны быть узнаваемы. Именно поэтому вы должны быть брендом и никак иначе!



Александр Киценко , основатель и управляющий партнер компании 4E CONSULTING

Фитнес-тренеру формировать личный бренд стоит, в первую очередь, через экспертность. Количество учеников, которые занимаются, и их результаты — главные социальные доказательства экспертности. Лояльность к бренду повысит забота об учениках. Значительных результатов в спорте можно достичь только благодаря упорной работе и правильному окружению. Заставить человека заниматься вы не в силах, но можете повлиять на окружение. Формируйте комьюнити. Специальный чат, объединяющий учеников со схожими целями, в котором вы будете проводить специальные марафоны и челленджи, способен ускорить результаты и повысить лояльность к вашему личному бренду.



Марина Собко, основатель SOBKO Fitness studio

Каждый из нас является брендом. Тренер несет информацию о здоровье и эстетике тела в массы. Но для этого у него должна быть идеология в которую он верует, проповедует и сам следует по жизни. Личный пример и 100% убежденность в своем деле, даёт клиенту результат и удовлетворенность, а тренеру — радость от профессии, успех и достойный чек.



Петр Хоменко, ведущий специалист по видео-маркетингу в Украине

Любой сервис и услуга от глобализации движется к персонификации. Клиент зачастую приходит не в зал, а к тренеру. Имея личный бренд, в разы расширяются возможности по взаимодействию как с клиентами, брендами, рекламодателями. Личный бренд — это свобода. Правильно выстроенный и продвинутый личный бренд, может в самые короткие сроки и период полностью поменять жизнь. Вы сможете продавать свои услуги, знания и сервисы дороже. Вы сможете принимать клиентов по всему миру, поскольку при помощи интернета — стираются границы. Продуктовая линейка услуг, значительно расширяется от тренировок в зале, то продажи своего мерча и онлайн курсов и тренировок. Сегодня достаточно много инструментов, которые помогают и способствуют созданию и продвижению личного бренда. Их перечень зависит от вашего рода занятий и ЦА, но базовый набор — Facebook, Instagram, YouTube.



Татьяна Чекмарева, лектор фитнес-академии Next Level

Личный бренд создает те самые отличительные черты от остальных конкурентов. После первого касания клиент уже знает, какие преимущества именно в этом клубе, так как. понятие бренда подразумевает определенные стандарты качества. Особенно бренд важен для создания сети клубов. Что касается личного бренда для тренера, то создавая его формируется четкая целевая аудитория, возможность эффективно продвигать свои услуги. Так как бренд отвечает на вопрос для кого он создан. Корпоративный бренд более широкое понятие, которое включает в себя от политики клуба, корпоративной культуры до фильтра фото в социальных сетях. Но и дает большие возможности для владельцев масштабировать свой бизнес, обеспечивая тем самым 100% узнаваемость на рынке. Создание личного бренда для тренера вижу сейчас в основном в Digital и создании полезного, эстетичного и по возможности уникального контента. Основным отличием будет то, что данный контент создается под определенную аудиторию, что делает его более эффективным.



Дмитрий Грицкий, бренд-стратег и руководитель брендингового агентства Boomerang

Хороший фитнес тренер сам по себе бренд. И наверняка востребован. А вот личный брендинг позволит просто повысить клиентскую ценность и соответственно увеличит доход. Это как раз та составляющая маркетинга, которая практически не имеет ограничений. Инструменты формирования могут быть различными в зависимости от лидерских качеств личности самого тренера. Ведь он должен, в первую очередь фокусироваться на своем виде деятельности, найти свой фокус и отличие и понять с какой аудиторией ему нужно работать, чтобы не "ломать" себя. И только после этого использовать инструменты. И здесь не всем подойдёт Инстаграмм или блогерство. Но вот работа с репутацией (отзывами) обязательна для всех. И, пожалуй, стоит сосредоточится на одном канале коммуникаций. Но сначала попробовать несколько и выбрать наиболее эффективный.



Главная цель форума — обсуждение наиболее актуальных маркетинговых тем и создание условий для диалога специалистов в области фитнес-индустрии Украины. Сделаем фитнес и спорт еще популярнее!

