Боец, отказавшийся сдаваться при удушении, "отключился"

Поединок продлился до тех пор, пока проигравший спортсмен не потерял сознание.

На "бойцовском острове" Яс в Объединенных Арабских Эмиратах состоялся турнир по смешанным единоборствам. В главном бою оспаривался вакантный титул чемпиона наилегчайшем весе UFC. Дрались бразилец Дейвесон Фигейредо и Джозеф Бенавидес из США.

Бой продлился неполный 5-минутный раунд. За это время Фигейредо мощными ударами трижды сбивал Бенавидеса с ног, фактически отправляя в нокдаун.

Также трижды бразилец пытался душить своего соперника. Третья попытка - на последней минуте первого раунда удалась. Причем Бенавидес, не стал стучать ладонью, сигнализируя, что сдается. В итоге Фигейредо душил соперника до тех пор, пока Бенавидес не обмяк.





Агентство Телевидения Новости