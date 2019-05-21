Боксер плюнул в лицо соперника на дуэли взглядов

Соперники подняли интерес к их предстоящему бою.

Американский боксер Пол Малиньяджи и боец смешанных единоборств Артем Лобов, представляющий Ирландию, провели пресс-конференцию, предваряющую их поединок по правилам кулачных боев, который состоится в июне в рамках турнира Bare Knuckle FC 6.

Малиньяджи провоцировал Лобова как во время пресс-конференции, так и по ее завершении в ходи дуэли взглядов.

Апофеозом провокации стал плевок американца в Лобова и обещание "нокаутировать и помочиться затем в беззубый рот".

Момент плевка ниже на видео на 1:28.





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