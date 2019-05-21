Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:12
Просмотров: 65

Боксер плюнул в лицо соперника на дуэли взглядов

Боксер плюнул в лицо соперника на дуэли взглядов

Соперники подняли интерес к их предстоящему бою.

Американский боксер Пол Малиньяджи и боец смешанных единоборств Артем Лобов, представляющий Ирландию, провели пресс-конференцию, предваряющую их поединок по правилам кулачных боев, который состоится в июне в рамках турнира Bare Knuckle FC 6.

Малиньяджи провоцировал Лобова как во время пресс-конференции, так и по ее завершении в ходи дуэли взглядов.

Апофеозом провокации стал плевок американца в Лобова и обещание "нокаутировать и помочиться затем в беззубый рот".

Момент плевка ниже на видео на 1:28.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 