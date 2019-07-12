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Боксер показал сопернику язык во время дуэли взглядов перед чемпионским боем
Неординарной вышла дуэль взглядов двух обладателей чемпионских поясов.
В американском Карсоне (штат Калифорния) состояласб финальная пресс-конференция между чемпионом мира по версии WBC в первом полулегком весе мексиканцем Рэем Варгасом и обладателем временного чемпионского пояса WBC в этой весовой категории японцем Томоки Камедой.
По завершении пресс-конференции состоялась дуэль взглядов, во время которой Камеда зачем-то взял себя за ухо и показал Варгасу язык.
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