Боксер показал сопернику язык во время дуэли взглядов перед чемпионским боем

Неординарной вышла дуэль взглядов двух обладателей чемпионских поясов.

В американском Карсоне (штат Калифорния) состояласб финальная пресс-конференция между чемпионом мира по версии WBC в первом полулегком весе мексиканцем Рэем Варгасом и обладателем временного чемпионского пояса WBC в этой весовой категории японцем Томоки Камедой.

По завершении пресс-конференции состоялась дуэль взглядов, во время которой Камеда зачем-то взял себя за ухо и показал Варгасу язык.





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