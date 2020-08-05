Боксер, проигравший в Киеве, спустя три дня нокаутирован в Минске

Та ситуация, когда, очень нужны деньги.

Белорусский боксер Сергей Крапшыля потерпел 27-е поражение в своей карьере, уступив Киеве в четырехраундовом бою по очкам украинцу Даниэлю Лапину.

Прошло всего три дня, и Крапшыля вышел в ринг в Минске, где ему противостоял россиянин Илиас Митаев. На сей раз поединок не продлился и два раунда. Крапшыля проиграл техническим нокаутом, записав в свой пассив, таким образом, 28-е поражение в карьере. При этом 15-е – нокаутом.





Агентство Телевидения Новости