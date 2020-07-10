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Боксер-супертяж, ставший заменой, одержал победу

Боксер-супертяж, ставший заменой, одержал победу

Главный поединок вечера бокса в Лас-Вегасе едва не сорвался. Причем не из-за коронавируса, а из-за допингового скандала

Допинг был обнаржен у американского супертяжа Джаррелла Миллера. Ему на замену был выписан француз камеруснкого происхождения Карлос Такам.

Дрался Такам против Джерри Фореста. Бой продлился все 10 раундов, отведенных регламентом, и завершился единогласной победой Такама по очкам: 98-92, 97-93 и 96-94.


Агентство Телевидения Новости

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