Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:49
Просмотров: 25

Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

В Доминиканской Республике состоялся вечер бокса, один из боев которого заслуживает особого внимания

Местный боксер суперлегкого веса Уильям Эркансьон дрался против никарагуанца Джованни Гутьерреса.

На последних секундах 3-го раунда боксеры в обоюдной рубке одновременно отправили друг друга в нокдаун.

Прозвучал гонг об окончании раунда. Оба боксера в свои углы. Оба были изрядно потрясены. Но, как оказалсь, Эркансьон так и не сумел восстановиться и в следующем раунде он был жесточайшим образом нокаутирован. Доминиканец находился без сознания три минуты.

Ниже весь этот вечер бокса. Просмотр рекомендуется с 3:01:50, когда случился обоюдный нокдаун и затем - глубочайший нокаут.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 