Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

В Доминиканской Республике состоялся вечер бокса, один из боев которого заслуживает особого внимания

Местный боксер суперлегкого веса Уильям Эркансьон дрался против никарагуанца Джованни Гутьерреса.

На последних секундах 3-го раунда боксеры в обоюдной рубке одновременно отправили друг друга в нокдаун.

Прозвучал гонг об окончании раунда. Оба боксера в свои углы. Оба были изрядно потрясены. Но, как оказалсь, Эркансьон так и не сумел восстановиться и в следующем раунде он был жесточайшим образом нокаутирован. Доминиканец находился без сознания три минуты.

Ниже весь этот вечер бокса. Просмотр рекомендуется с 3:01:50, когда случился обоюдный нокдаун и затем - глубочайший нокаут.





Агентство Телевидения Новости