Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун
В Доминиканской Республике состоялся вечер бокса, один из боев которого заслуживает особого внимания
Местный боксер суперлегкого веса Уильям Эркансьон дрался против никарагуанца Джованни Гутьерреса.
На последних секундах 3-го раунда боксеры в обоюдной рубке одновременно отправили друг друга в нокдаун.
Прозвучал гонг об окончании раунда. Оба боксера в свои углы. Оба были изрядно потрясены. Но, как оказалсь, Эркансьон так и не сумел восстановиться и в следующем раунде он был жесточайшим образом нокаутирован. Доминиканец находился без сознания три минуты.
Ниже весь этот вечер бокса. Просмотр рекомендуется с 3:01:50, когда случился обоюдный нокдаун и затем - глубочайший нокаут.