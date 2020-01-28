Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:20
Просмотров: 120

Болельщик спровоцировал массовый завал велосипедистов

Болельщик спровоцировал массовый завал велосипедистов

Из-за глупости болельщика упали нескоколько десятков велосипедистов. Некоторые из них травмировались.

На первом этапе веломногодневки "Вуэльта Сан-Хуан", проходящей в Аргентине, за 3,5 км до финиша случился грандиозный завал.

Как оказалось, один из болельщиков, выйдя на проезжую часть, зацепил руль велосипедиста, и дальше спортсмены стали падать, как костяшки домино. Завал произошел, когда пелетон велосиедистов разогнался почти до 60 км/ч.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 