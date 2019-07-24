Болельщики "Металлиста 1925" познакомились с новым тренерским штабом

Запорожский тренерский штаб харьковского "Металлиста 1925". Новый главный тренер Андрей Демченко представил своих помощников Евгения Писоцкого и Романа Романова. Кроме того, рассказал, в какой футбол будет играть команда в новом сезоне

42-летний Андрей Демченко - 5-й главный тренер за три года существования "Металлиста 1925". Сегодня он вместе со своими помощниками Евгением Писоцким и Романом Романовым провел встречу с болельщиками и дал пресс-конференцию.

"Металлист 1925" будет играть в новом сезоне в Первой лиге. При этом миссия нового тренерского штаба - достичь с командой повышения в классе.

Андрей Демченко, главный тренер "Металлиста 1925":

"Металлист" - конкурентноспособная команда. Для нас поставлена задача выхода в высшую лигу. Мы руководствуемся тем, что мы будем идти от малого к большому. Мы не будем бросать, там, шапками вверх - мы, там, самые сильные. Мы будем ставить задачу - побеждать каждый матч.

"Металлист 1925" прошел под руководством Андрея Демченко летние тренировочные сборы. Команда ознакомилась с требованиями нового главного тренера, которому по душе атакующий, однако не безрассудный футбол.

Андрей Демченко, главный тренер "Металлиста 1925":

Мы проповедуем, прививаем атакующий футбол. Но в некоторых играх мы прекрасно понимаем, что этого делать нам нельзя. Потому что можно пойти в атаку и попасть в плен.

Во время летнего межсезонья "Металлист 1925" вел активную селекционную работу, которая в разгаре и сейчас. По сравнению с прошлым сезоном состав команды значительно изменился. В частности, уже подписаны контракты с шестью новичками. При этом еще идет поиск усиления в полузащиту и в атакующую линию.

Агентство Телевидения Новости