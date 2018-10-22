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Большой футбол в Харькове: тысячи силовиков будут охранять болельщиков

Большой футбол в Харькове: тысячи силовиков будут охранять болельщиков

Сегодня, 23 октября в 22:00 на стадионе «Металлист» состоится поединок третьего тура Лиги чемпионов между «Шахтером» - «Манчестер Сити». Ожидается, что матч посетят около 35 тысяч болельщиков.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

 

По информации правоохранителей, охрану публичной безопасности обеспечат 1350 сотрудников Нацполиции и 200 военнослужащих Национальной гвардии, а также 600 сотрудников из дополнительных экипажей патрульной полиции из других регионов Украины, курсанты вузов МВД и ВСУ.

 

Полицейские призывают харьковчан и гостей города не нарушать порядок и соблюдать закон.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: футбол

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