Спортсмен Росс Еджлі вперше в історії здійснив заплив, подолавши 2864 кілометри



Британець здійснив заплив навколо Великобританії за 157 днів



33-річний британський спортсмен Росс Еджлі вперше в історії здійснив заплив навколо Великої Британії, подолавши 2864 кілометри за 157 днів. Про це повідомляють Sky News.



Еджлі стартував в місті Маргіт на південному сході Англії 1 червня, і до завершення запливу 4 листопада не виходив на сушу, проводячи у воді до 12 годин на день.



Росс плив в гідрокостюмі, без ласт чи інших додаткових засобів. Весь цей час його супроводжував катер із професійним моряком Меттью Найтом на борту. Він стежив, щоб із спортменом все було гаразд і він вчасно піднімався, щоб поспати і поїсти.



Спочатку британець планував завершити заплив за 100 днів, тож після свого виходу на берег він сказав фразу «Вибачте, я спізнився!», викликавши сміх оточуючих.



Під час запливу британець спалив приблизно 505 тисяч кілокалорій і з'їв 640 бананів, для відновлення сил. В інтерв'ю журналістам чоловік розповів, що за час подорожі його кілька разів жалили медузи, йому здавалося, що його язик розчиниться від морської води, а ноги оніміють. При цьому він зазначив, що бачив «вражаючі» заходи і світанки.

Источник: http://glavcom.ua

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