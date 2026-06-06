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Бронзову медаль супертурніру Norway Chess 2026 виборола українська шахістка

Бронзову медаль супертурніру Norway Chess 2026 виборола українська шахістка

Українська шахістка Анна Музичук посіла третє місце на турнірі Norway Chess, який відбувався в Осло.

Про це повідомляє Чемпіон.

У завершальному турі гросмейстерка здобула впевнену перемогу над Дів’єю Дешмух, яка здалась на 53-му ході.

Зауважимо, що цей тріумф – перший на турнірі для Анни у класичній партії, до цього усі свої звитяги шахістка святкувала в Армагеддоні.

Попри перемогу, Музичук посіла третє місце через тріумф Чжу Цзінер в останньому турі над Хампі Конеру – 16 очок у китаянки проти 15 в українки.

Загалом це був третій Norway Chess серед жінок в історії – минулого року перемогу святкувала саме Анна Музичук, а до цього змагання вигравала Цзюй Веньцзюнь.

Агентство Телевидения Новости

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