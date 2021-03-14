Спорт
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14.03.2021 16:53
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Бывает и такое. Боксер проиграл из-за того, что нанес сильный удар

Бывает и такое. Боксер проиграл из-за того, что нанес сильный удар

Жутко больно. Развязка, которую невозможно было даже спрогнозировать.

В вмериканском Далласе состоялся боксерский поединок, в котором чемпион мира по версии WBA Super в первом наилегчайшем весе (до 49 кг) японец Хирото Кёгучи дрался против Акселя Арагона Веги из Мексики.

Бой был очень конкурентным. В 5-м раунде Вега мощно пробил правый хук по Кёгучи, после чего с гримасой боли попятился назад. Вмешался рефери и остановил бой, присудив Кёгучи победу техническим нокаутом.

Как оказалось, Вега в момент удара травмировал себе руку. Подозрение - на перелом.

Ниже на видео неожиданная развязка этого боя с 5:10.


Агентство Телевидения Новости

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