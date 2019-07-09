Бывший футболист харьковского "Металлиста" прниес победу своей американской команде

В календарном матче амерканской лиги соккера между "Нью-Йорк Сити" и "Портленд Тимберс" голевое чутье проявил в прошлом один из лидеров харьковского "Металлиста" аргентинский полузащитник Себастьян Бланко.

На 14-й минуте матча после розыгрыша штрафного удара Бланко оказался в центре штрафной площади "Нью-Йорк Сити" и, получив мяч, эффектно перекинул вратаря.

Этот гол оказался единственным в матче и принес победу "Портленду" - 1:0.

Ниже, в видеообзоре матча, гол Бланко на 50-й секунде.





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