Бывший футболист харьковского "Металлиста" снова будет выступать в желто-синем

27-летний украинский полузащитник Андрей Богданов, успевший поиграть в Украине за киевские команды "Арсенал" и "Динамо", харьковский "Металлист", "Александрию", "Волынь" и "Олимпик", греческий "Эрготелис" и молдавский "Саксан", теперь будет выступть в чемпионате Польши.

Богданов подписал контракт с польской "Аркой" из Гдыни до конца сезона с возможностью продления еще на год.

Сегодня Богданов был официально представлен игроком "Арки", позируя с желто-синей футболкой этой команды. Схожие цвета были у харьковского "Металлиста".

В чемпионате Польши "Арка" идет на 6-м месте.

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