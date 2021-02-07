Бывший футболист харьковского "Металлиста" забил в первом матче нового сезона в Финляндии

33-летний украинский футболист Денис Олейник, поигравший в своей карьере в двух харьковских клубах - "Металлисте" и "Гелиосе" стал автором первого гола финского СИКа из Сейняйоки в первом официальном матче 2021-го года.

Стартовал Кубка Финляндии по футболу. На первом этапе, соглдасно регламенту, команды разбиты на группы. СИК Дениса Олейника начал групповой турнир выездным матчем против "Оулу".

Из-за сурового финского климата этот матч проходил на искусственном газоне в манеже.

Олейник на 15-й минуте забил, как оказалось, единственный гол и принес СИКу победу - 1:0.

Денис Олейник в бытность своей карьеры в Украине в 2009-2011 гг. защищал цвета харьковского "Металлиста", в 2018 году играл за харьковский "Гелиос", после чего перебрался в финский СИК.





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