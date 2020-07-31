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Бывший футболист киевского "Динамо" получил красную карточку через три минуты после выхода на поле
В прошлом футболист киевского "Динамо" оконфузился в своем дебютном матче за китайский "Шаньдун Лунэн".
Кадар вышел на замену на 67-й минуте матча 2-го тура чемпионата Китая между командами "Цзяньсу Сунин" и "Шаньдун Лунэн".
А на 70-й минте Кадар уже был удален с поля, получив прямую красную карточку за грубый фол.
На исход матча трехминутное пребывание Кадара на поле не повлияло. Поединок завершился вничью - 0:0.
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