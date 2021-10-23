Бывший футболист "Металлиста" и "Гелиоса" забил гол по снегу в Вейккауслиге

Украинский футболист Денис Олейник, поигравший за харьковские "Металлист" и "Гелиос", демонстрирует завидную результативность в Вейккауслиге - элитном дивизионе чемпионата Финляндии.

В Финляндии уже снежит. И именно в таких условиях команда Олейника - СИК из Сейняйоки одержала победу над "Ильвесом" из Тампере - 4:2. При этом Олейник на 32-й минуте сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

Это уже 9-й гол Дениса в нынешнем сезоне.

В чемпионате Финляндии СИК идет на 3-м месте, набрав 44 очка в 25-ти матчах..

Ниже в видеообзоре матча СИК - "Ильвес" гол Олейника на 3:00.





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