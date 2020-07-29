Бывший футболист "Металлиста" отдал результативную передачу и забил послематчевый 11-метровый

Аргентинский футболист Себастьян Бланко, выступавший ранее за харьковский "Металлист", стал одним из главных действующих лиц в матче 1/8 финала американской Лиги соккера (MLS).

Бланко играет за "Портленд Тимберс". Нынешний сезон в MLS проводится с поправкой на коронавирус. Уже завершились групповые турниры, и началась серия плей-офф. Соперником "Портленда" в 1/8 финала был ФК "Цинциннати".

Счет был открыт в середине второго тайма после того, как Бланко отдал идеальный голевой пас на своего польского одноклубника Ярослава Незгоду, и поляку не составило труда поразить ворота. "Цинциннати" отыгрался после 11-метрового, реализованного Юргеном Локадией.

Основное время завершилось вничью - 1:1. После чего последовала серия послематчевых пенальти. Обе команды сначал забили по два 11-метровых. Затем у "Цинциннати" случилась осечка - это Лоакадия на сей раз не сумел переиграть вратаря, зато "Портленд" забил и третий пенальти. Как раз отличился Бланко, пробивший в нижний угол без шансов для голкипера. Далее - промах футболиста "Цинциннати" Кендалла Уотсона и результативный "выстрел" Незгоды.

Так "Портленд" выиграл серию 11-метровых 4:2 и пробился в четвертьфинал чемпионата MLS.





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