Бывший главный тренер харьковского "Металлиста 1925" неистово радовался успеху своей грузинской команды

У украинского тренера Андрея Демченко, возгавлявшего в минувшем сезоне харьковский "Металлист 1925", нашелся весомый повод для радости,

Ныне Демченко - главный тренер команды "Дила" (Гори). В 15-м туре чемпионата Грузии "Дила" принимала лидера - тбилисское "Динамо" и одержало победу - 2:0. Голы в середине второго тайма с интервалом в 5 минут забили Паата Гудушаури и Ираклий Биджинашвили.

Видеокамера выхватила бурную радость Демченко после второго гола и после финального свистка.

"Дила" после этой победы, имея 25 очков, идет на 3-м месте. Впереди - "Динамо" (Тбилиси) и "Динамо" (Батуми), набравшие по 31 очку.





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