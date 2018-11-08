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08.11.2018 18:29
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Бывший украинский футболист с болгарским гражданством забил гол за немецкий клуб через 11 секунд после появления на поле

Бывший украинский футболист с болгарским гражданством забил гол за немецкий клуб через 11 секунд после появления на поле

Экс-украинский футбоилст Борис Тащи, являющийся гражданином Болгарии и играющий за немецкий "Дуйсбург", потрясающе вышел на замену в матче второй немецкой Бундеслиги против "Падеборна".

Между выходом Тащи на поле и его первым касанием мяча прошло 11 секунд. Причем этим касанием, оказавшимся неотразимым ударом, Борис забил гол в ворота "Падеборна".

Этот гол установил окончательный итог матчу - 2:0 в пользу "Дуйсбурга".


Агентство Телевидения Новости

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