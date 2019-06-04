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Cборная Украины по футболу (U-20) впервые пробилась в 1/4 финала молодежного чемпионата мира
На проходящем в Польше молодежном чемпионате мира по футболу среди спортсменов не старше 20-ти лет украинская сборная пишет историю
До сих пор ни разу укринской "молодежке" (U-20) не удавалось доходить до четвертьфинала на первенстве мира.
Зато, на сей раз, после победы на групповом этапе сборная Украины (U-20) крупно обыграла в 1\8 финала сверстников из сборной Панамы - 4:1 и стала четвертьфиналистом.
Соперник украинцев за выход в полуфинал - сборная Колумбии (U-20).
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