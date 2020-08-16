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Чемпион мира по смешанным единоборствам проткнул глаз сопернику
В Лас-Вегасе состоялся третий бой суперпротивостояния двух ведущих бойцов промоушена UFC.
Американец Стипе Миочич дрался против своего соотечественника Даниэля Кормье. В их двух предыдущих боях соперники побеждали по разу.
И, вот, в третьем противостоянии Миочич победил по очкам, отстояв титул чемпиона UFC в супертяжелом весе.
41-летний Кормье еще до боя предупреждал, что это последний поединок в его карьере. Причиной же нынешнего поражения он назвал проблемы с левым глазом, который ничего не видел после того, как его Миочич проткнул пальцем.
При этом рефери никак не отреагировал на данный запрещенный удар.
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