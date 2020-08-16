Чемпион мира по смешанным единоборствам проткнул глаз сопернику

В Лас-Вегасе состоялся третий бой суперпротивостояния двух ведущих бойцов промоушена UFC.

Американец Стипе Миочич дрался против своего соотечественника Даниэля Кормье. В их двух предыдущих боях соперники побеждали по разу.

И, вот, в третьем противостоянии Миочич победил по очкам, отстояв титул чемпиона UFC в супертяжелом весе.

41-летний Кормье еще до боя предупреждал, что это последний поединок в его карьере. Причиной же нынешнего поражения он назвал проблемы с левым глазом, который ничего не видел после того, как его Миочич проткнул пальцем.

При этом рефери никак не отреагировал на данный запрещенный удар.





Агентство Телевидения Новости