Чемпионка России по плаванию умерла в возрасте 32 лет

В 2006-м году Ксения Верещагина выииграла чемпионат России по плаванию. В 2004-м и 2008-м принимала участие в Олимпиадах. В 2020-м спортсменка умерла.

Верещагиной было 32 года. Она долго болела, и смерть не связана с коронавирусом.

Помимо победы в чемпионате России и участия в двух Олимпиадах, в спортивной биографии Верещагиной также значимой вехой стал выход в финал чемпионата Европы-2004 по короткой воде на дистанции 200 метров брассом. В финальном заплыве она заняла тогда 5-е место.

Агентство Телевидения Новости