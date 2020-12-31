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Чемпионский трофей под елочку

Чемпионский трофей под елочку

Спасение после проигранного со счетом 0:2 первого тайма и победа в серии послематчевых пенальти.

В парагвайском клубном футболе определен чемпион страны.

В финале, состоявшем из одного матча, встречались две команды из Асунсьона - "Гуарани" и Олимпия". Футболисты "Гуарани" могли повести в счете на 25-й минуте первого тайма, однако Кристиан Баэс безобразно исполнил 11-метровый, назначенный в ворота "Олимпии" - Баэс пробил без разбега мимо цели. Впрочем, голы Николоса Маны и того же Баэса, забитые с интервалом в три минуты, позволили "Гуарани" выиграть первый тайм - 2:0.

Однако во втором "Олимпия" сумела отыграться. Сделали Хорхе Рикальо и Алехандро Гонсалес (с пенальти). Уже при счете 2:2 "Олимпия" на 72-й минуте осталась вдесятером - красную карточку получил Серхио Отальваро.

Счет 2:2 так и не изменился ни в основное время, ни в овертайме.

В результате судьбу чемпиона Парагвая решала серия послематчевых 11-метровых. Ее со счетом 5:4 выиграла "Олимпия".


Агентство Телевидения Новости

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