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Чемпіонат світу з паверліфтингу: харків’янин виборов «срібло»

Чемпіонат світу з паверліфтингу: харків’янин виборов «срібло»

Харків’янин Сергій Білий став срібним призером чемпіонату світу з паверліфтингу.

Міжнародні змагання з 13 по 20 листопада проходить в Литві, повідомляє Харківська ОВА.

У ваговій категорії до 105 кг Сергій здобув малу срібну медаль у присіданні з результатом 405 кг,  а в жимі лежачи здобув малу бронзову медаль (300 кг).

Потім, підкоривши 340 кг у становій тязі, він  зібрав у суму триборства 1 045 кг, поступившись американцю Яну Беллу в триборстві всього одним кілограмом, Сергій Білий став срібним призером чемпіонату світу 2023 року.

Нагадаємо, що в змаганнях серед жінок чемпіонкою світу з паверліфтингу стала харків’янка Тетяна Біла. Також на її рахунку були два рекорди Європи.

Агентство Телевидения Новости

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