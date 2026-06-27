ЧС-2026: Франція обіграла резервний склад Норвегії, Сенегал розгромив Ірак

Шістнадцятий ігровий день чемпіонату світу-2026 з футболу запам’ятається розгромними перемогами Франції та Сенегалу над Норвегією та Іраком відповідно.

Про це повідомляє Чемпіон.

Хеттрик Дембеле приніс французам перемогу над резервним складом скандинавів.

Норвегія – Франція – 1:4

Африканці зробили заявку на вихід у плейоф.

Сенегал – Ірак – 5:0

Збірна Іспанії мінімально перемогла Уругвай.

Уругвай – Іспанія 0:1

Кабо-Верде завершив груповий етап без жодної поразки.

Кабо-Верде – Саудівська Аравія 0:0

Єгипет та Іран розписали нічию на ЧС-2026.

Єгипет – Іран 1:1

Бельгія впевнено розгромила Нову Зеландію.

Нова Зеландія – Бельгія 1:5

Який вигляд має турнірна таблиця після зіграних игор у групах G, H, I

Кабо-Верде стало першою збірною в історії чемпіонатів світу, яка вийшла до плейоф, не здобувши жодної перемоги на груповому етапі. Єгипет уперше подолав груповий етап за сучасного формату турніру. Іранці ж залишаються за крок від вильоту. Для виходу далі їм потрібна поразка Хорватії або Алжиру, а також втрата очок ДР Конго у матчі з Узбекистаном.

Визначені пари 1/16 фіналу на ЧС-2026:

ПАР – КанадаБразилія – ЯпоніяНімеччина – ПарагвайНідерланди – МароккоКот-д’Івуар – НорвегіяФранція – ШвеціяСША – Боснія і ГерцеговинаАвстралія – ЄгипетКабо-Верде – Аргентина

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