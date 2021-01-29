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Сегодня 11:15
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Что бы это значило? Футболист, забив гол, засунул мяч себе в трусы между ног

Что бы это значило? Футболист, забив гол, засунул мяч себе в трусы между ног

Кажется, так взятие ворот еще никто не праздновал.

На проходящем в Танзании футбольном турнире "Симба Суперкап" встречались местный клуб "Симба" (Дар-эс-Салам) и суданский "Аль-Хиляль" (Омдурман).

Футболисты "Симбы" одержали победу - 4:1. При этом ганский нападающий "Симбы" Бернард Моррисон, сделавший на 87-й минуте матча счет 3:1, засунул забитый мяч в трусы между ног и корявой походкой направился праздновать гол в сторону трибун.

Как оказалось, так Моррисон ответил на информацию в местных СМИ о том, что из-за паховой грыжи не может уже нормально играть в футбол.

Ниже, в видеообзоре матча, гол Моррисона и специфическое празднование на 3:45.


Агентство Телевидения Новости

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