Cхватил за ногу, повалил и стал бить лежачего. Бой на ледовой площадке

Хоккеисты устроили весьма необычную драку, схожую с поединком по смешанным единоборствам.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Бостоном" и "Питтсбургом" "сцепились" игроки этих команд Брэд Маршанд и Кристофер Леганд. Сначала это была скорее борцовская схватка. В ней Маршанд, сидя на льду, изловчился схватить Леганда за ногу и уложить на лопатки. После чего пошло добивание. Вмешались судьи. Леганд, после того, как поднялся, хотел, было, разобраться со своим обидчиком, но объятия лайнсмена не позволили этого сделать. В итоге и Леганд и Маршанд разъехались по скамейкам штрафников.

Сам же матч завершился со счетом 4:3 в пользу "Питтсбурга". При этом, следует отметить, что в первом периоде "Бостон" вел в счете 3:0.





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